Для бюджетников из медвузов планируют ввести обязательные отработки в больницах

Минздрав предлагает ввести обязательные отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на поправки к закону «Об образовании», которые подготовило министерство.
Согласно инициативе, бюджетники — выпускники вузов должны будут три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий, включая ОМС. Для выпускников колледжей предусмотрена отработка сроком в два года.
Предполагается, что выпускники должны будут устроиться в течение года после окончания учебы. В противном случае им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные траты на обучение. По подсчетам «Коммерсанта», в среднем штраф может составить около 2,5 млн рублей.
Выпускники смогут сами выбирать, в каком медучреждении пройти отработку. Это может быть как государственная, так и частная больница.
Юрист Алина Лактионова считает, что введение таких условий, как обязательное трудоустройство, «ограничивает доступность образования и свободу выбора работы». Директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто, в свою очередь, видит положительные стороны инициативы. По его мнению, она повысит качество медпомощи первичного звена и поможет решить проблему с нехваткой кадров в отрасли.