Для бюджетников из медвузов планируют ввести обязательные отработки в больницах

Минздрав предлагает ввести обязательные отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на поправки к закону «Об образовании», которые подготовило министерство.

Согласно инициативе, бюджетники — выпускники вузов должны будут три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий, включая ОМС. Для выпускников колледжей предусмотрена отработка сроком в два года.

Предполагается, что выпускники должны будут устроиться в течение года после окончания учебы. В противном случае им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные траты на обучение. По подсчетам «Коммерсанта», в среднем штраф может составить около 2,5 млн рублей.

Выпускники смогут сами выбирать, в каком медучреждении пройти отработку. Это может быть как государственная, так и частная больница.