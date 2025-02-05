Ученые обнаружили, что утром мир кажется лучше, чем вечером

Ученые Калифорнийского университета в области психического здоровья и благополучия выяснили, что люди обычно чувствуют себя хуже ночью и по воскресеньям. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе исследования ученые установили, что в целом мир кажется лучше с утра. Люди начинают день в лучшем расположении духа, а заканчивают в худшем.

Исследователи хотели выяснить, связано ли время суток с изменениями в психическом здоровье, счастьем, удовлетворенностью жизнью, ощущением значимости жизни и одиночества. Они также хотели узнать, меняются ли эти ассоциации в зависимости от сезона или года.

Они проанализировали данные социального исследования UCL COVID-19, которое началось в марте 2020-го и включало регулярный мониторинг до ноября 2021 года, а затем дополнительный мониторинг до марта 2022-го.

В течение двух лет ученые получали ответы на вопросы анкеты почти 50 тыс. взрослых. Участники исследования ответили на вопросы: «Насколько счастливым вы чувствовали себя за последнюю неделю?», «Насколько вы были удовлетворены своей жизнью?» и «В какой степени вы считаете, что вещи, которые вы делаете в своей жизни, имеют смысл?». При этом учитывались такие факторы, как возраст, состояние здоровья и наличие работы.

Согласно полученным результатам, удовлетворенность жизнью была сильнее выражена по понедельникам и пятницам, чем по воскресеньям, а ощущение счастья ярче по вторникам. Исследователи также обнаружили четкое доказательство сезонного влияния на настроение.