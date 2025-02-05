В Подмосковье нашли улицу Дарта Вейдера

На картах Подмосковья нашли улицу Дарта Вейдера. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».
Найти ее можно в Воскресенске, в СНТ «Москворечье». Параллельно с улицей Дарта Вейдера расположена улица Маршала Жукова.
«Кинопоиск» пишет, что за переименование улицы проголосовали местные жители. Однако «Сноб» подчеркивает, что пока неизвестно, является ли это официальным названием, которое указано в документах собственников участков. Журналисты отмечают, что изменить название улицы в приложении карт просто: для этого нужно подать специальную заявку.