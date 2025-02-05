«Тед Лассо» может получить продолжение. Об этом рассказала звезда сериала Джуно Темпл в беседе с Entertainment Weekly.

«Я слышала что‑то вроде пробной версии идеи, и, похоже, потенциально может быть четвертый сезон. Не знаю, когда это произойдет, и пока нет точной информации о том, кто, что, почему и где, но, кажется, шестеренки начали вращаться», — поделилась актриса.

Тем не менее Темпл пока не знает, когда четвертый сезон станет возможным. Однако в одном она уверена четко: ей не хотелось бы участвовать в спин-оффе в отрыве от других коллег по сериалу.

«Идея спин-оффа „Теда Лассо“ для меня довольно сложная, потому что у нас сложилась такая сплоченная команда. Даже не уверена, хотела бы я сниматься в спин-оффе. Не хочу работать в отрыве от всех остальных. Мы были командой. Настоящей командой!» — призналась артистка.

В третьем сезоне популярной комедии ее героиня Кили Джонс не только управляет собственным PR-агентством, но и предлагает хозяйке футбольного клуба «Ричмонд» Ребекке запустить женскую команду. Темпл хотела бы увидеть, к чему приведет этот сюжет.

«Я об этом не думала, но мне кажется, это был бы отличный путь для Кили, а также для Ребекки, знаете? К тому же женский футбол невероятно захватывающий, особенно в Англии, там девчонки показывают отличные результаты. Это могла бы быть великолепная сюжетная линия», — считает актриса.

В августе прошлого года сообщалось, что ответственная за производство сериала студия Warner Bros. заключила новые контракты с тремя актерами сериала — Ханной Уоддингэм (Ребекка), Бреттом Голдстайном (Рой Кент) и Джереми Свифтом (Лесли). Она также должна была предложить соглашения Джейсону Судейкису (Тед Лассо), Брендану Ханту (тренер Бирд) и Джуно Темпл.

Фил Данстер, игравший Джейми Тарта, подписался на несколько других проектов: «Час дьявола» от Prime Video и «Поверхность» для Apple, а также на новый ситком создателя «Теда Лассо» Билла Лоуренса.