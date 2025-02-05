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Marvel заподозрили в генерации постеров для новой «Фантастической четверки» с помощью ИИ

Сегодня в 09:50
Фото: Marvel Entertainment/X

В сети заподозрили использование ИИ при создании постеров к фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги». На изображениях заметили визуальные артефакты, присущие нейросетям, но в Marvel все отрицают.

На одном из изображений с толпой ликующих людей заметили, что у мужчины всего четыре пальца на руке, а одна и та же женщина появляется дважды. На другой картинке внимание привлек задний план, где у двух девочек как будто бы не хватает по одной ноге.

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Наиболее подозрительной деталью пользователям показались пальцы — ошибка, которую часто совершает генеративный ИИ. Однако в разговоре с IndieWire представитель Marvel заявил, что «ИИ не использовался при создании постеров». Однако в студии не стали объяснять, как получились эти ошибки. Постеры по-прежнему размещены в соцсетях.

Отношение к использованию ИИ в кино неоднозначное. Прямо сейчас идут споры об использовании нейросетей в «Бруталисте», номинированном на «Оскар». По словам создателей, им пришлось подправить акцент главных актеров в сценах, где они говорят на венгерском языке, потому что никак иначе это сделать не получалось.

В ноябре Netflix удалил со своего сайта постер сериала «Аркейн», который расширили с помощью ИИ.

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Теги:
Netflix
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