«С самого детства я мечтал захватить мир»: вышел трейлер мультфильма о Планктоне из «Губки Боба»

Netflix выпустил трейлер спин-оффа «Губки Боба» под названием «Шелдон Планктон. Фильм». Его премьера состоится 7 марта.
Действие мультфильма развивается в Бикини-Боттом, где постоянные неудачные попытки Планктона захватить мир привели к обострению его отношений с женой-суперкомпьютером Карен.
Она наконец решает взять дело в свои руки и в одиночку отправляется за мировым господством. Чтобы спасти мир и воссоединиться с любимой женой, Планктону придется совершить немыслимое и объединиться с Губкой Бобом, Патриком Старом и Сэнди Чикс.
Режиссером проекта выступил Дейв Нидэм («Босс-молокосос-2»), а сценарий написали Марк Чеккарелли и Винсент Уоллер. Роли озвучили Мистер Лоренс, Джилл Талли, Том Кенни, Билл Фагербакке, Кэролин Лоренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.