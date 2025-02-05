«С самого детства я мечтал захватить мир»: вышел трейлер мультфильма о Планктоне из «Губки Боба»

Действие мультфильма развивается в Бикини-Боттом, где постоянные неудачные попытки Планктона захватить мир привели к обострению его отношений с женой-суперкомпьютером Карен.

Она наконец решает взять дело в свои руки и в одиночку отправляется за мировым господством. Чтобы спасти мир и воссоединиться с любимой женой, Планктону придется совершить немыслимое и объединиться с Губкой Бобом, Патриком Старом и Сэнди Чикс.