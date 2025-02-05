Сценарист «Назад в будущее» Боб Гейл пообещал не снимать четвертый фильм о похождениях Марти МакФлая и Дока Брауна. Об этом он заявил во время беседы с журналистами Collider на церемонии вручения премии «Сатурн» Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

«Люди всегда спрашивают: когда же вы снимете „Назад в будущее-4?“ И мы отвечаем: идите нахрен! Так и запишите», — подчеркнул Гейл.

По его словам, для поклонников, которые хотели бы вернуться к любимым героям, есть три картины и мюзикл.

«Мы создали три отличных фильма, и люди постоянно просили еще больше „Назад в будущее“ , так что мы сделали мюзикл „Назад в будущее“, который [Кристофер Ллойд] и Лиа [Томпсон] посетили уже несколько раз… Мы показываем его по всему миру», — заключил Гейл.

Эту позицию разделяет и режиссер трилогии Роберт Земекис. В ноябре прошлого года он рассказывал, что Universal Pictures часто связывается с ним и предлагает вернуться к франшизе, но каждый раз получает отказ.

Постановщик тоже обратил их внимание на мюзикл и отметил, что хотел бы его экранизировать, однако киностудии это почему‑то неинтересно.

Впрочем, фанаты серии не оставляют надежд. В конце 2023 года они с помощью нейросетей создали собственный трейлер четвертого фильма. Кроме персонажей Майкла Джея Фокса и Кристофера Ллойда там появлялся Том Холланд в роли сына Марти и Дженнифер.