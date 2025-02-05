В США из‑за наводнения закрыли музей наводнения

В американском штате Пенсильвания закрылся Джонстаунский музей наводнения. Здание затопило из‑за прорыва водопровода. Об этом пишет The Huffington Post.
В водопроводе на третьем этаже отказал клапан, из‑за этого вода хлынула через стены и повредила внутренние конструкции, сообщили представители учреждения в Джонстауне.
По их словам, наиболее серьезные повреждения получили ковровые покрытия, гипсокартон и потолочные панели, которые предстоит просушить или заменить. Однако коллекции музея, включая архивы и артефакты, связанные с историей катастрофического наводнения 1889 года, не пострадали.
Сотрудники отметили, что ситуацию удалось взять под контроль благодаря бдительности волонтерки Никки Босли. Учреждение было закрыто на зимний сезон, но она пришла в музей, чтобы поработать в архивах, и вовремя обнаружила протечку. «Никки подняла тревогу, что позволило нам оперативно вмешаться и предотвратить куда более масштабные разрушения», — заявили в музее.
Сейчас администрация занимается оценкой ущерба вместе со страховой компанией и готовится к восстановительным работам. Точные сроки возвращения к нормальному режиму пока не называются.
Джонстаунское наводнение 1889 года, унесшее жизни более 2200 человек, остается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории США. Музей, посвященный этой трагедии, ежегодно посещают тысячи туристов.