В США из‑за наводнения закрыли музей наводнения

В американском штате Пенсильвания закрылся Джонстаунский музей наводнения. Здание затопило из‑за прорыва водопровода. Об этом пишет The Huffington Post.

В водопроводе на третьем этаже отказал клапан, из‑за этого вода хлынула через стены и повредила внутренние конструкции, сообщили представители учреждения в Джонстауне.

По их словам, наиболее серьезные повреждения получили ковровые покрытия, гипсокартон и потолочные панели, которые предстоит просушить или заменить. Однако коллекции музея, включая архивы и артефакты, связанные с историей катастрофического наводнения 1889 года, не пострадали.

Сотрудники отметили, что ситуацию удалось взять под контроль благодаря бдительности волонтерки Никки Босли. Учреждение было закрыто на зимний сезон, но она пришла в музей, чтобы поработать в архивах, и вовремя обнаружила протечку. «Никки подняла тревогу, что позволило нам оперативно вмешаться и предотвратить куда более масштабные разрушения», — заявили в музее.

Сейчас администрация занимается оценкой ущерба вместе со страховой компанией и готовится к восстановительным работам. Точные сроки возвращения к нормальному режиму пока не называются.