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В сети появился проект небоскреба, который планируют построить вместо дома-книжки

Сегодня в 08:49
Фото: @propertyinsider/Telegram

Телеграм-канал «Недвижимость инсайды» опубликовал проект небоскреба, который планируют построить на месте бывшей высотки Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Согласно проекту, высота 76-этажного здания составит 355 метров. В нем планируют разместить 220 тыс. квадратных метров жилья и 357 тыс. квадратных метров офисов. Еще 103 тыс. «квадратов» отдадут под торговый центр. Застройщиком выступит «Киевская площадь».

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© @propertyinsider/Telegram
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© @propertyinsider/Telegram
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© @propertyinsider/Telegram
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© @propertyinsider/Telegram
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© @propertyinsider/Telegram

Как отмечает телеграм-канал, проект, вероятно, еще несколько раз изменится, но цель создать супердоминанту очевидна.

О планах по сносу дома-книжки на Новом Арбате заммэра по строительству Владимир Ефимов рассказал пару дней назад. По его словам, здание СЭВ уже «сыграло свою роль», теперь это «обычное офисное здание», которое больше нельзя назвать комфортным по современным меркам.

«Целый набор конструктивных элементов в нем отслужил свое и требует существенных вложений в обновление, то есть полной замены. Это делает проект приспособления здания к современному использованию нецелесообразным. Поэтому мы думаем, что на его месте мог бы появиться объект, который станет определенным символом нашего времени», — заявил чиновник.

Здание СЭВ на Новом Арбате — один из самых заметных примеров позднесоветского модернизма в Москве. Оно было построено в 1963–1970 годах по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. Несмотря на то что дом-книжка стал одной из самых узнаваемых доминант Нового Арбата, статуса памятника архитектуры он не получил.

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