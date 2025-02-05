Google отказался от обещания не использовать ИИ для создания оружия и слежки

Google изменил политику применения искусственного интеллекта. Корпорация больше не обещает не использовать технологию для создания оружия и систем слежения. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание обратило внимание, что со страницы пропал раздел о сферах, в которых компания намерена отказаться от применения ИИ. Обновленные принципы компании гласят, что она будет полагаться на человеческий контроль, чтобы гарантировать, что использование ее технологий соответствует «общепринятым принципам международного права и правам человека».

До 30 января 2025 года список запрещенных применений включал создание оружия, систем слежения, технологий, которые наносят или могут причинить значительный вред, а также случаи использования, противоречащие международному праву и правам человека. Эта часть сохранилась в копии страницы в архиве интернета.

Комментируя нововведения, представитель корпорации отправил журналистам ссылку на блог компании, написанный главой подразделения ИИ и старшим вице-президентом по технологиям и обществу.

В записи сказано: «Мы считаем, что демократические страны должны лидировать в развитии ИИ, руководствуясь базовыми ценностями, такими как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы верим, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны сотрудничать для создания ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность».