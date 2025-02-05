Самая дорогая квартира в Москве стоит 4 млрд рублей

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве стоит 4 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem.

Речь идет о четырехуровневом таунхаусе площадью 1000 квадратных метров. Он расположен в ЖК Stella Di Mosca (ex Bvlgari) на Большой Никитской улице, 9, в 300 метрах от Кремля.

В квартире пять спален с собственными санузлами, две кухни, библиотека, гостиная, патио, кабинет и комната для охраны. Их дополняют терраса площадью 80 квадратных метров, спа-зона с хаммамом и сауной, спортзал, комната для хранения шуб и постирочная. В стоимость таунхауса включены четыре машино-места.

Согласно порталу ИРН, за последний год средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 9%, с 271 до 273,4 тыс. рублей.