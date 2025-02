Дресс-кодом Met Gala 2025 станет «Сшито для вас»

В основу выставки легли идеи из книги приглашенного куратора Моники Миллер «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» («Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоры»). В экспозицию войдут работы Вирджила Абло, Даппера Дэна и Фодая Думбуи. Это будет первая с 2023 года выставка Института костюма, посвященная исключительно мужской моде.