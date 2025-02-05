Дресс-кодом Met Gala 2025 станет «Сшито для вас»

Вчера / 18:47
В аэропорту Минвод у женщины конфисковали более 12 килограмм дубайского шоколада
Сегодня / 09:10
Google отказался от обещания не использовать ИИ для создания оружия и слежки
Сегодня / 08:49
В сети появился проект небоскреба, который планируют построить вместо дома-книжки
Сегодня / 07:57
Самая дорогая квартира в Москве стоит 4 млрд рублей
Сегодня / 06:09
Глеб «Три дня дождя» — о зависимости и одиночестве: «Я пришел к саморазрушению и не мог выбраться»
Сегодня / 05:30
Бэтси получила предложения от Universal, Warner и Doja Cat
Сегодня / 23:14
Сэмюэль Л.Джексон и Давид Диггс снимутся в новом триллере от постановщика «Босха»
Сегодня / 22:25
Билл Гейтс признался, что не чувствовал себя успешным более 10 лет после того, как стал миллиардером
Сегодня / 21:34
Малую планету Солнечной системы назвали именем художника Сергея Звягина
Вчера / 20:53
Итан Хоук разработает ремейк вестерна «Стрелок»
Вчера / 20:19
Акцию «Ночь музеев» проведут 17 мая в Москве и по всей России
Вчера / 19:55
В сети заметили, что у Дэвида Теннанта как будто бы шесть пальцев на ноге. Актер подтвердил это
Вчера / 19:31
Тиффани Хэддиш и Джеймс Франко снимутся в психоделической комедии «Жаба»
Вчера / 18:58
Актрису Карлу Софию Гаскон убрали из промокампании «Эмилии Перес» после скандала вокруг соцсетей
Вчера / 18:43
Хакеры вставили в старые посты Дональда Трампа картинку с голым политиком
Вчера / 17:53
Спрос на соджу в РФ за год вырос почти на 350%
Вчера / 17:40
Карл III наградил главреда американского Vogue Анну Винтур за заслуги в области моды
Вчера / 16:59
Вышел трейлер «Hurry Up Tomorrow» с Абелем Тесфайе, Дженной Ортегой и Барри Кеоганом
Вчера / 16:47
Актрису Мелису Сезен допросила турецкая полиция из‑за роли в сериале «Бюро»
Вчера / 16:28
Жюльетт Бинош станет председателем жюри Каннского кинофестиваля
Вчера / 15:33
СМИ: администрация Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе с правительственных сайтов
Вчера / 15:31
В Москве открылась кофейня «Шалость удалась» по вселенной Гарри Поттера
Вчера / 15:30
Российский моушен-дизайнер снимает ИИ-сериал с Гудковым и Сулим. Первый трейлер уже в сети!
Вчера / 14:50
В Европе появилось первое «официальное» порноприложение на iPhone
Вчера / 14:42
Джесси Айзенберг не хочет ассоциироваться с Марком Цукербергом: «Он делает сомнительные вещи»
Вчера / 14:18
Марк Стронг сыграет в сериале по «Нейроманту» Уильяма Гибсона
Вчера / 14:08
Участие иностранцев в научной работе с россиянами потребует согласия ФСБ
Вчера / 13:48
В США предложили обязать чат-ботов напоминать детям, что они переписываются с ИИ

Дресс-кодом Met Gala 2025 станет «Сшито для вас»

Сегодня в 06:57
Фото: WWD/Getty Images

Дресс-кодом бала Met Gala 2025, который пройдет 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея, станет «Сшито для вас» («Tailored for You»). Об этом рассказали представители культурной площадки.

По их словам, такой дресс-код ― дань уважения выставке «Superfine: Tailoring Black Style», которая стартует в музее чуть позже ― 10 мая. Ее организаторы планируют изучить эволюцию образа темнокожего денди с XVIII века до современности, включая его отражение в искусстве, модных показах и кинематографе.

В основу выставки легли идеи из книги приглашенного куратора Моники Миллер «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» («Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоры»). В экспозицию войдут работы Вирджила Абло, Даппера Дэна и Фодая Думбуи. Это будет первая с 2023 года выставка Института костюма, посвященная исключительно мужской моде.

Сопредседателями Met Gala в этом году станут Фаррелл Уильямс, Льюис Хэмилтон и A$AP Rocky. Почетным председателем выбрали ЛеБрона Джеймса.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами