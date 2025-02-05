Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов написал поклонникам письмо. Вероятно, артист вновь попал в рехаб. Пост с фотографиями тетрадного листа появился в его телеграм-канале.

В тексте музыкант рассказывает о зависимости от веществ, одиночестве и поиске смысла жизни.

В обращении к поклонникам Глеб признался, что годами бежал от реальности, создавая иллюзии, чтобы «не сойти с ума». Он связал это с травлей в школе, депрессией, низкой самооценкой и одиночеством: «В реальности нет денег, нет друзей, нет бывших женщин, которых любил, их запахов. Нет меня настоящего».

По его словам, побег от проблем привел его к зависимости — сначала от иллюзий, затем от наркотиков (название вещества в тексте замазано). Артист описал путь к саморазрушению: «Я пришел к полному саморазрушению, из которого я не знал, как выбраться самостоятельно. Я подходил к зеркалу и не узнавал себя. Я потерял себя и жизненный ориентир, отказался от близких».

«Я думал, что свободен, ведь у меня было все, о чем можно только мечтать, но чувство вселенского одиночества внутри разрасталось, как черная дыра. Я скрывал то, что чувствую, от всех, потому что боялся довериться. На самом деле сильно заблуждался насчет всего происходящего вокруг. Свобода заключается в выборе, которого я был лишен», — пришел к выводу Викторов.

Однако в критический момент, как он отметил, ему «протянули руку помощи». Сейчас Глеб учится заново радоваться жизни: «Формирую здоровые убеждения, ищу гармонию вместо пустоты, которую закрывал всем подряд».

Несмотря на трудности, музыкант пообещал поклонникам новый трек: «У меня есть возможность редко, но метко их записывать». Концерты, запланированные на март, перенесены на май — точные даты пока неизвестны, но Викторов заверил, что они «точно состоятся».

В июне 2023 года деятельность «Три дня дождя» была поставлена на паузу. Перед этим Викторов вышел на сцену пьяным, еле стоял на ногах, а спустя полчаса покинул сцену.