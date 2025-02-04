Сэмюел Л. Джексон и Давид Диггс снимутся в новом триллере от постановщика «Босха»

Обладатель премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе Сэмюел Л. Джексон снимется вместе со звездой «Мальчишек из „Никеля“» и «Гамильтона» в новом триллере о наемном убийце. Об этом сообщил Deadline.

Джексон сыграет недавно вышедшего на пенсию и очень самоуверенного киллера, чей племянник Лесли оказывается замешанным в краже денег мафии. Босс наемника дает ему уик-энд, чтобы вернуть деньги или убить наглеца-родственника. Ситуацию осложняет то, что у Лесли скоро появится ребенок.

«Каждый раз, когда я читаю сценарий, он мне нравится все больше и я замечаю что‑то новое, что заставляет меня любить моего персонажа еще больше. <…> В конце жизни на него сходит благодать, и он неожиданно находит смысл в том, чтобы пожертвовать собой ради кого‑то другого», — поделился Джексон.