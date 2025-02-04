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Билл Гейтс признался, что не чувствовал себя успешным более 10 лет после того, как стал миллиардером

Сегодня в 22:25
Фото: Jemal Countess / Getty Images

Американский предприниматель Билл Гейтс признался, что не чувствовал себя успешным человеком вплоть до 42 лет, хотя к тому моменту уже больше десятилетия был миллиардером. Об этом он написал в своих мемуарах, передал Forbes.

Бизнесмен ощутил свой успех по-настоящему лишь в 1998 году. Тогда Гейтс осознал, что его компания Microsoft достаточно сильна, даже если команда совершит какие‑либо ошибки в ее развитии.

«Только в конце 90-х я почувствовал: „Ого, мы можем даже совершить несколько ошибок и все равно быть в порядке“. До тех пор я думал, что от смерти меня отделяет одна ошибка. Таков был мой менталитет», — поделился Гейтс.

Предприниматель регулярно работал по 80 часов неделю над программным обеспечением и беспрестанно беспокоился, что Microsoft может потерять свое место в авангарде революции персональных компьютеров.

В 90-х Microsoft была самой дорогой публичной компанией в мире, ее стоимость оценивалась в более чем 250 млрд долларов. Гейтс же считался самым богатым человеком в мире, чье состояние составляло 58 млрд.

В данный момент, согласно информации Bloomberg, Microsoft оценивается в более чем 3 трлн долларов. Состояние Гейтса составляет 165 млрд долларов.

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