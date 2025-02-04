Билл Гейтс признался, что не чувствовал себя успешным более 10 лет после того, как стал миллиардером

Американский предприниматель Билл Гейтс признался, что не чувствовал себя успешным человеком вплоть до 42 лет, хотя к тому моменту уже больше десятилетия был миллиардером. Об этом он написал в своих мемуарах, передал Forbes.

Бизнесмен ощутил свой успех по-настоящему лишь в 1998 году. Тогда Гейтс осознал, что его компания Microsoft достаточно сильна, даже если команда совершит какие‑либо ошибки в ее развитии.

«Только в конце 90-х я почувствовал: „Ого, мы можем даже совершить несколько ошибок и все равно быть в порядке“. До тех пор я думал, что от смерти меня отделяет одна ошибка. Таков был мой менталитет», — поделился Гейтс.

Предприниматель регулярно работал по 80 часов неделю над программным обеспечением и беспрестанно беспокоился, что Microsoft может потерять свое место в авангарде революции персональных компьютеров.

В 90-х Microsoft была самой дорогой публичной компанией в мире, ее стоимость оценивалась в более чем 250 млрд долларов. Гейтс же считался самым богатым человеком в мире, чье состояние составляло 58 млрд.