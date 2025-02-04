Малую планету Солнечной системы назвали именем художника Сергея Звягина

Малую планету Солнечной системы назвали именем художника-мариниста Сергея Звягина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН.
Планету, ранее известную как 2009 UO14, переименовали в Sergeyzvyagin. Космический объект был открыт 19 октября 2009 года астрономами Тимуром Крячко и Борисом Сатовским в Зеленчукской радиоостраномической обсерватории.
Руководитель архангельского астрономического клуба «Звездочет» Алексей Крупин предложил назвать планету в честь живописца. Инициативу поддержали в Институте прикладной астрономии РАН.
Сергей Звягин, как отметили ученые, занимается не только живописью, но и научной деятельностью. Он изучает и стремится сохранить морское наследие Русского Севера. Художник известен как автор монографии «Философские смыслы морского наследия в северной маринистике».
В ноябре Звягин отметил 70-летие. Он — уроженец Кегострова, увлекшийся мореходством еще в юности и даже ставший чемпионом России по парусному спорту. Среди его известных работ — эскиз мозаичного панно «Архангельск — первый морской порт России». Работы Звягина выставяли в Аргентине и Нидерландах.