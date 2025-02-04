Итан Хоук разработает ремейк вестерна «Стрелок»

Американский актер Итан Хоук напишет сценарий ремейка классического вестерна «Стрелок» для киностудии 20th Century. Об этом сообщил Deadline.
Хоук поработает над текстом нового фильма вместе с Шелби Гейнс. По словам инсайдеров, позднее Хоук может стать режиссером ремейка, но пока он подписал контракт на участие в проекте в качестве сценариста и продюсера.
Пока картина находится на ранней стадии разработки. Хоук ранее признавался, что «Стрелок» — один из его любимых фильмов всех времен, который он открыл благодаря песне «Brownsville Girl» Боба Дилана. Музыкант упоминает ленту в тексте.
«Стрелок» вышел на экраны в 1950 году, фильм поставил Генри Кинг. Главную роль в нем исполнил лауреат премии «Оскар» Грегори Пек. Он сыграл «самого быстрого стрелка на Диком Западе», который приезжает в город ради встречи с возлюбленной, которая не хочет его видеть.