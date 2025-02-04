В сети заметили, что у Дэвида Теннанта как будто бы шесть пальцев на ноге. Актер подтвердил это

Дэвид Теннант подтвердил в интервью, что у него шесть пальцев на правой ноге. Об этом его спросил интервьюер Metro, который прочитал об этой теории на реддите.

В 2012 году пользователь u/cassohwary обратил внимание, что у Теннанта «странная нога», прикрепив кадры из двух фильмов. Спустя 13 лет актер заявил, что слухи верны: он родился с «чем‑то вроде комочка» на мизинце правой ноги.

Наличие дополнительных пальцев на руках или ногах вызвано врожденной болезнью под названием полидактилия. Это одно из наиболее распространенных врожденных различий конечностей у новорожденных детей.

Тем временем Теннант готовится к церемонии премии BAFTA, ведущим которой он стал уже во второй раз. Актер признался, что чувствует себя слегка самозванцем в этой роли. «Когда стоишь на сцене и смотришь на самых известных людей в мире, ты просто думаешь: как я дошел до этого?», — описал он свои ощущения.