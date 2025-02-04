В сети заметили, что у Дэвида Теннанта как будто бы шесть пальцев на ноге. Актер подтвердил это

Вчера / 18:47
В аэропорту Минвод у женщины конфисковали более 12 килограмм дубайского шоколада
Сегодня / 21:34
Малую планету Солнечной системы назвали именем художника Сергея Звягина
Вчера / 20:53
Итан Хоук разработает ремейк вестерна «Стрелок»
Вчера / 20:19
Акцию «Ночь музеев» проведут 17 мая в Москве и по всей России
Вчера / 19:31
Тиффани Хэддиш и Джеймс Франко снимутся в психоделической комедии «Жаба»
Вчера / 18:58
Актрису Карлу Софию Гаскон убрали из промо-кампании «Эмилии Перес» после скандалах вокруг соцсетей
Вчера / 18:43
Хакеры вставили в старые посты Дональда Трампа картинку с голым политиком
Вчера / 17:53
Спрос на соджу в РФ за год вырос почти на 350%
Вчера / 17:40
Карл III наградил главреда американского Vogue Анну Винтур за заслуги в области моды
Вчера / 16:59
Вышел трейлер «Hurry Up Tomorrow» с Абелем Тесфайе, Дженной Ортегой и Барри Кеоганом
Вчера / 16:47
Актрису Мелису Сезен допросила турецкая полиция из‑за роли в сериале «Бюро»
Вчера / 16:28
Жюльетт Бинош станет председателем жюри Каннского кинофестиваля
Вчера / 15:33
СМИ: администрация Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе с правительственных сайтов
Вчера / 15:31
В Москве открылась кофейня «Шалость удалась» по вселенной Гарри Поттера
Вчера / 15:30
Российский моушен-дизайнер снимает ИИ-сериал с Гудковым и Сулим. Первый трейлер уже в сети!
Вчера / 14:50
В Европе появилось первое «официальное» порноприложение на iPhone
Вчера / 14:42
Джесси Айзенберг не хочет ассоциироваться с Марком Цукербергом: «Он делает сомнительные вещи»
Вчера / 14:18
Марк Стронг сыграет в сериале по «Нейроманту» Уильяма Гибсона
Вчера / 14:08
Участие иностранцев в научной работе с россиянами потребует согласия ФСБ
Вчера / 13:48
В США предложили обязать чат-ботов напоминать детям, что они переписываются с ИИ
Вчера / 13:27
Вышел первый тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Вчера / 12:55
Российскую сборную по хоккею не допустили на ЧМ-2026
Вчера / 12:40
В библиотеку в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет
Вчера / 12:18
В Минцифры предложили создать базу голосов телефонных мошенников
Вчера / 11:58
Daily Mail: шоу Канье Уэста в Токио могут отменить из‑за появления с голой женой на «Грэмми»
Вчера / 11:41
В Великобритании создали «ИИ-бабушку» для борьбы с онлайн-мошенниками
Вчера / 10:58
Тайская принцесса приютила собаку, ставшую известной из‑за траура по погибшему хозяину
Вчера / 10:53
Россиянка Теона Дольникова вошла в команду Патрисии Каас на французском шоу «Голос»

В сети заметили, что у Дэвида Теннанта как будто бы шесть пальцев на ноге. Актер подтвердил это

Вчера в 19:55
Фото: Super Festivals/Flickr

Дэвид Теннант подтвердил в интервью, что у него шесть пальцев на правой ноге. Об этом его спросил интервьюер Metro, который прочитал об этой теории на реддите.

В 2012 году пользователь u/cassohwary обратил внимание, что у Теннанта «странная нога», прикрепив кадры из двух фильмов. Спустя 13 лет актер заявил, что слухи верны: он родился с «чем‑то вроде комочка» на мизинце правой ноги.

Наличие дополнительных пальцев на руках или ногах вызвано врожденной болезнью под названием полидактилия. Это одно из наиболее распространенных врожденных различий конечностей у новорожденных детей.

Тем временем Теннант готовится к церемонии премии BAFTA, ведущим которой он стал уже во второй раз. Актер признался, что чувствует себя слегка самозванцем в этой роли. «Когда стоишь на сцене и смотришь на самых известных людей в мире, ты просто думаешь: как я дошел до этого?», — описал он свои ощущения.

В декабре 2024-го на второй сезон продлили сериал «Соперники» — экранизацию одноименного романа Джилли Купер. В сериале рассказывается о жителях вымышленной деревни Ратшир, где они регулярно ссорятся, флиртуют и прелюбодействуют, а одну из главных ролей сыграл Теннант.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами