Акцию «Ночь музеев» проведут 17 мая в Москве и по всей России

Акцию «Ночь музеев» проведут в Москве и по всей России 17 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамена музеев и поддержки циркового искусства Минкульта Елена Харламова.

Темой фестиваля в 2025 году станут «Герои» по инициативе Петербургского музейного сообщества. Трактовать тему музейные институции смогут по собственному усмотрению.

«Тема по всей стране будет „Герои“. А дальше у каждого — герои свои. Это герои Великой Отечественной войны, у кого‑то это герои-сотрудники, у кого‑то герои-гении места, с которым связан музей. Эта тема совершенно широкая и дает разные возможности для творчества», — отметила Харламова.

«Ночь музеев» — международная культурно-образовательная акция, во время которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или в ночное время и зачастую бесплатно. Впервые ее провели в Берлине в 1997 году.