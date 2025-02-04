Актрису Карлу Софию Гаскон убрали из промо-кампании «Эмилии Перес» после скандалах вокруг соцсетей

Звезду «Эмилии Перес» Карлу Софию Гаскон отстранили от участия в промо-кампании фильма из‑за скандала вокруг старых постов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter (THR).

Netflix как дистрибьютор «Эмилии Перес» не позволит Гаскон лететь из Испании в Лос-Анджелес для участия в церемониях награждения, который запланированы на начало месяца. Речь идет о вручении наград премии AFI Awards 6 февраля, премии Critics' Choice Awards 7 февраля и премии Гильдии продюсеров 8 февраля.

Гаскон должна была провести премию Virtuoso Award в Санта-Барбаре, где награды собираются вручить Кирану Калкину, Ариане Гранде, Майки Мэдисону и Селене Гомес. Но актриса не появится и там. В разговоре с THR некоторые лауреаты признались, что отказались бы от поездки на церемонию, если бы Гаскон вышла сцену, из‑за «опасений, что с ней атмосфера там стала бы неуютной».

Скандал случился из‑за старых заявлений Гаскон в соцсетях. В ныне удаленном посте на испанском языке актриса оскорбительно отзывалась об исламе и называла Джорджа Флойда «наркоманом-мошенником». В 2021 году она критиковала «Оскар», на который теперь номинирована: «Все больше и больше „Оскары“ становятся похожи на церемонию для независимых и протестных фильмов. Я не знала, смотрю ли я афрокорейский фестиваль, демонстрацию Black Lives Matter или 8M. А в остальном — отвратительный, отвратительный гала-концерт».

После шумихи вокруг этого Гаскон принесла извинения, перед этим не посоветовавшись с Netflix, отмечает THR. В следующем интервью она сказала, что ее «признали виновной, принесли в жертву, распяли и побили камнями без суда и без возможности защитить себя». «Я не могу отказаться от номинации на „Оскар“, потому что я не совершала никакого преступления и никому не причинила вреда», — сказала она.