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Тиффани Хэддиш и Джеймс Франко снимутся в психоделической комедии «Жаба»

Сегодня в 19:31
Фото: Andrew H. Walker / Getty Images

Тиффани Хэддиш («Вечерняя школа», «Настоящие боссы»), Джеймс Франко («127 часов», «Оз: Великий и Ужасный») и Кристофер Мелони («Налетчики», «Белая птица в метели») снимутся в фильме «Жаба». Об этом сообщил Deadline.

Картину, которую описывают как психоделическую комедию, поставит Адам Рифкин, известный по лентам «Детройт — город рока» и «Чиллерама». В проекте появятся также Кэт Уильямс, Крейг Робинсон, Джеймс Пэкстон и Оливер Уайман.

Пэкстон и Уайман сыграют Сэма и Алекса, двух несчастных, но милых парней, которые случайно оказываются на службе у криминального авторитета Чарльза в исполнении Робинсона. Им поручают перевезти коробку из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.

Любопытство героев берет верх, и они открывают посылку. В ней Сэм и Алекс находят кучу живых психоделических колорадских жаб. Когда животные начинают перегреваться, пара пытается спасти их с помощью искусственного дыхания — и тем самым вводит себя в состояние тяжелого наркотического опьянения.

После этого парни совершают необычайное путешествие в Вегас в сопровождении говорящей жабы по имени Эрл. По пути они сстречают множество колоритных персонажей, в том числе байкеров, последователей секс-культа, сумасшедшего шеф-повара из Франции и даже маньяка с бензопилой. Все они пытаются похитить жаб.

«Жабу» выпустит продакшн-компания Lagh Factory Presents. Продюсерами выступят Марк О’Салливан из DLNQNT, Брэд Уайман и Майкл П. Дж. Герштейн из futureIII Entertainment Corporation, а также Майк Колко. Сценарий фильм написали Пирс Эшворт и Рифкин.

«Вся карьера Адама Рифкина подготовила его к режиссуре „Жабы“ . Это тот необычный, почти сюрреалистический тип комедии, где абсурдность ситуаций и персонажей доходит до нелепых уровней, делая невозможным не смеяться во весь голос», — отметил Уайман.

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