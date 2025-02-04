В аэропорту Минвод у женщины конфисковали более 12 килограмм дубайского шоколада

В аэропорту Минеральных Вод у пассажирки конфисковали более 12 килограмм дубайского шоколада, который та привезла из поездки в ОАЭ. Об этом написал портал «Сайт Ставрополя».

Девушка привезла 56 плиток шоколада марки Fix Dessert Chocolatier. По словам путешественницы, она купила их в подарок друзьям. Поскольку женщина не декларировала покупки, в ее отношении возбудили административное дело.

«Контрабанду» шоколада заметили сотрудники аэропорта, когда досмотрели приехавшую из Дубая девушку в «зеленом коридоре». Они обнаружили в багаже пассажирки сладостей на 164 тысячи рублей.