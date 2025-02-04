Хакеры вставили в старые посты Дональда Трампа картинку с голым политиком

Хакеры взломали старые посты Дональда Трампа в соцсети X и вставили в них фейковую картинку, на которой политик изображен обнаженным. На это обратил внимание журналист Мэтт Биндер.

Злоумышленниками оказались криптохакеры. Взломав пост от 2011 года, они подменили оригинальную ссылку на свою собственную, в которую предварительно встроили поддельную картинку — на ней изображен обнаженный Трамп, которого опрыскивают из пистолета для загара.

© realDonaldTrump/X

На самом деле это фото было сделано во время создания арт-проекта художницы Элисон Джексон. На фотографии изображен не настоящий Трамп, а его рукотворная фигура. Присутствие гениталий на оригинальной фигуре, которые видно на изображении без цензуры, достоверно не подтверждено — их могли добавить в редакторах позже.

Это не единственный старый твит Трампа, который взломали. Еще один — от 2013 года — с призывом подписаться на инстаграм* политика, также перенаправлял на сайт криптохакеров. Злоумышленники заодно взломали пост супруги Трампа Мелании, в котором она рассказывала о своей новой коллекции ювелирных изделий. Ссылки, прикрепленные хакерами, уже деактивированы.