Спрос на соджу в РФ за год вырос почти на 350%

Натуральные продажи традиционного корейского алкогольного напитка соджу выросли на 348%, а в денежном выражении — на 184,1%. При этом он все еще остается нишевым продуктом, пишет «Коммерсант».

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин считает, что популярность соджу обеспечил эффект низкой базы: напиток появился на российском рынке в достаточных объемах относительно недавно. В Simple Group посчитали, что соджу пользуется спросом на фоне роста интереса ко всему азиатскому, особенно среди молодежи.

За последние два года соджу начали производить российские компании — получается дешевле, чем завозить из‑за границы, рассказал секретарь гильдии «Алкопро» Андрея Московский. В специализированных магазинах цены на местную продукцию начинаются в среднем с 270 рублей за бутылку объемом 375 миллилитров, а импортная продукция продается от 750 рублей за 360 мл.

Осенью 2023 года калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» первым в РФ запустил производство собственного бренда соджу Stun. Полноценные продажи стартовали в 2024 году — и продажи в категории аперитивов выросли на 350%, поделился владелец предприятия Павел Победкин. В начале прошлого года Алкогольная сибирская группа впервые для себя начала выпуск соджу под марками Soju и Sibsa.