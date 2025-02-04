Карл III наградил главреда американского Vogue Анну Винтур за заслуги в области моды

Король Великобритании Карл III вручил награду главному редактору американского журнала Vogue Анне Винтур. Об этом сообщили в официальном аккаунте королевской семьи в инстаграме*.

Винтур получила орден Кавалеров Почета. Такой чести могут быть удостоены лишь 65 человек. Церемония награждения журналистки прошла в Букингемском дворце.

Винтур появилась на мероприятии в сером костюме от Alexander McQueen и традиционных для нее солнцезащитных очках. Последние главред Vogue, впрочем, сняла в соответствии с протоколом во время получения ордена.

Также на журналистке было аметистовое ожерелье, некогда принадлежавшее королеве Марии, прабабушке Карла III. Королева получила аметисты от принцессы Екатерины Вюртембергской. После смерти Марии украшения перешли одному из членов семьи, который продал их Рорику Равелю.

Винтер отметила, что «совершенно удивлена и переполнена чувствами» из‑за того, что британская корона оказала ей честь. «Это убеждает меня еще сильнее, что мне еще многого нужно достичь», — подчеркнула журналистка.

В 2017 году Анна Винтур уже получила титул дамы от королевы Елизаветы II за вклад в моду и журналистику. Она вспомнила, как обсуждала с ушедшим монархом, что они обе работают уже очень долгое время.

«Этим утром Его Величество спросил меня, собираюсь ли я перестать работать, и я сказала четкое „нет“», — добавила Винтур.