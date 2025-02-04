Вышел трейлер «Hurry Up Tomorrow» с Абелем Тесфайе, Дженной Ортегой и Барри Кеоганом

В сети появился трейлер психологического триллера «Hurry Up Tomorrow», снятый к выходу одноименного альбома The Weeknd. Премьера в зарубежных кинотеатрах запланирована на 16 мая.
Фильм расскажет о музыканте, страдающем бессонницей. Главный герой встречает незнакомку, которая «начинает распутывать самую суть его существования», говорится в синопсисе.
Главные роли сыграли Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd), Дженна Ортега и Барри Кеоган. «Hurry Up Tomorrow» снял режиссер Трей Эдвард Шульц («Оно приходит ночью»). Производство фильма контролировала студия Lionsgate.
Шестой лонгплей «Hurry Up Tomorrow», продолжение альбомов «After Hours» и «Dawn FM», вышел 24 января. Для The Weeknd, по его же словам, это станет последней работой, выпущенной под псевдонимом.