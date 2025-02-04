Жюльетт Бинош станет председателем жюри Каннского кинофестиваля

Французская актриса Жюльетт Бинош, известная по фильмам «Английский пациент» и «Три цвета: Синий», станет председателем жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

Бинош определит нового обладателя «Золотой пальмовой ветви», которого наградят 24 мая. Она возглавит жюри 78-го смотра спустя 40 лет после своего первого визита в Канны.

«В 1985 году я впервые поднялась по лестнице с энтузиазмом и неуверенностью молодой актрисы. Я никогда не могла себе представить, что вернусь 40 лет спустя к этой почетной роли председателя жюри», — поделилась Бинош.