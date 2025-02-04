Актрису Мелису Сезен допросила турецкая полиция из‑за роли в сериале «Бюро»

Турецкую актрису Мелиса Сезен допросила полиция в Стамбуле по подозрению в «пропаганде терроризма» из‑за роли во французском шпионском сериале 2017 года «Бюро», сообщил Би-би-си.

В шоу 39-летняя Сезен сыграла двойного агента, борющегося с исламистскими экстремистами. В последние месяцы она подверглась критике в соцсетях из‑за формы ее персонажа Эсрин. Зрители посчитали ее похожей на униформу сирийской курдской милиции YPG, признанной террористической организацией в Турции.

По информации новостного агентства DHA, вернувшись в Турцию, Сезен дала показания полиции, но не была задержана. По информации местных СМИ, она заявила правоохранителям, что не была осведомлена о схожести ее костюма в сериале с формой террористической организации. Актриса отметила, что «Бюро» не транслировали в Турции.

После массовых нападок в соцсетях в августе прошлого года Сезен выпустила заявление в инстаграме*. Она настояла, что в сериале не было восхваления «террористической организации», и что если бы это было так, то об этом уже заговорили бы за 7 лет, прошедшие с момента выхода первого сезона.

«Я не принимаю ложных обвинений в свой адрес», — подчеркнула она. Сезен отметила, что она занимается актерским мастерством уже 25 лет и успела выработать «толстую кожу» до того, как столкнуться с буллингом в интернете. При этом она добавила, что для молодежи с небольшим жизненным опытом справляться с таким насилием в сети почти невозможно.

Актриса начинала свою карьеру на турецком телевидении и в кино, но международное признание она получила за роль в фильме «Зимняя спячка», который выиграл Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 2014 году.