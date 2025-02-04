СМИ: администрация Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе с правительственных сайтов

Администрация президента США Дональда Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе с правительственных сайтов. Об этом написала The Guardian.
По словам издания, с порталов нескольких крупных департаментов убрали ссылки на все новости об изменении климата. В частности, с сайтов Минобороны, Минтранса и Госдепартамента пропали разделы о климате. Среди удаленных материалов оказались в том числе научные исследования.
Тем не менее на портале Белого дома контент о климатическом кризисе найти еще можно, как и на сайте Министерства сельского хозяйства США. Там предоставлена информация об уязвимости регионов перед лесными пожарами.
Новое руководство Министерства транспорта распорядилось об отмене любых политических позиций, директив и проектов, «которые каким‑либо образом ссылаются или связаны с изменением климата, выбросами парниковых газов, расовым равенством, гендерной идентичностью, целями „разнообразия, равенства и инклюзивности“, экологической справедливостью».
По словам министра транспорта Шона Даффи, администрация президента сосредоточена на «устранении чрезмерного регулирования, которое препятствует экономическому росту, увеличивает расходы для американских семей и ставит крайне левые интересы выше практических решений».
Климатолог из Пенсильванского университете Майк Манн отметил, что ученые ожидают худшего. «Ключи от машины были отданы загрязнителям и плутократам, работающим на ископаемом топливе, и они намерены столкнуть ее с климатического обрыва», — заявил он.
По мнению специалиста, власти могут пойти по стопам штата Флорида, где в 2024 году запретили упоминания изменения климата в текстах законов.
Трамп уже освободил финансируемые из федерального бюджета автомагистрали, больницы, школы и другие объекты инфраструктуры от необходимости быть более экологичными. Совет Белого дома по качеству окружающей среды отменил план устойчивого развития, направленный на сокращение загрязнения окружающей среды за счет изменений в деятельности федеральных институтов.