СМИ: администрация Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе с правительственных сайтов

Администрация президента США Дональда Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе с правительственных сайтов. Об этом написала The Guardian.

По словам издания, с порталов нескольких крупных департаментов убрали ссылки на все новости об изменении климата. В частности, с сайтов Минобороны, Минтранса и Госдепартамента пропали разделы о климате. Среди удаленных материалов оказались в том числе научные исследования.

Тем не менее на портале Белого дома контент о климатическом кризисе найти еще можно, как и на сайте Министерства сельского хозяйства США. Там предоставлена информация об уязвимости регионов перед лесными пожарами.