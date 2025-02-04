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В Москве открылась кофейня «Шалость удалась» по вселенной «Гарри Поттера»

Сегодня в 15:31
Фото: typical ясмина/Telegram

На «Менделеевской» в Москве открылось кафе «Шалость удалась», стилизованное под вселенную «Гарри Поттера». Оно открыто командой энтузиастов, а ремонт в нем делали самостоятельно.

Открытие состоялось 2 февраля. Интерьер кофейни отсылает к героям и знаковым атрибутам знаменитой франшизы. Например, фотопортрет Долорес Амбридж и все ее кошек, камин, объявления о розыске преступников из Азкабана, старые книжки и шляпы волшебников. На входе в «Шалость удалась» гости увидят мурал с Хогвартсом.

Однако пока что у «Шалость удалась» нет вывески и не все еще доделано. Работы внутри команда создателей «делала своими силами, при помощи всех знакомых, друзей и родственников». Они называют себя «энтузиастами-миллениалами, которые в шоке от того, что резко стали популярны».

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© Фото: Olorin diaries/Telegram
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© Фото: Olorin diaries/Telegram
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© Фото: Olorin diaries/Telegram
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© Фото: Olorin diaries/Telegram
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© ШАЛОСТЬ УДАЛАСЬ - кафе, которое нельзя назвать/Telegram
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© ШАЛОСТЬ УДАЛАСЬ - кафе, которое нельзя назвать/Telegram
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© ШАЛОСТЬ УДАЛАСЬ - кафе, которое нельзя назвать/Telegram

Меню в кофейне пока что неполное. Посетители могут заказать кофе, милкшейки и лимонады, а также десерты, но в скором времени заработает кухня — и появятся полноценные блюда. Большинство позиций в меню получили названия в честь факультетов или знаковых событий в «Гарри Поттере».

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© Olorin diaries/Telegram
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© Olorin diaries/Telegram
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© ШАЛОСТЬ УДАЛАСЬ - кафе, которое нельзя назвать/Telegram

«Шалость удалась» располагается на Сущевской улице, во дворе прямо за метро. Входной билет стоит 500 рублей — это депозит, который можно затем потратить в баре. Кофейня работает ежедневно с 12.00 до 22.00 в порядке живой очереди.

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