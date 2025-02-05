Бэтси получила предложения от Universal, Warner и Doja Cat

Исполнительница хита «Сигма бой» Бэтси заинтересовала иностранные мейджоры и крупных артистов. Об этом рассказал её отец, композитор и продюсер Михаил Чертищев в интервью «Известиям»

По его словам, крупнейшие международные лейблы, такие как Universal, Warner и Sony, уже предложили юной певице сотрудничество. Кроме того, добавил он, Doja Cat и Шон Пол выразили желание записать трек с молодой российской исполнительницей, а французский диджей Давид Гетта предложил создать ремикс на её знаменитый хит.

Бэтси же выразила желание поработать с другими артистами, в их число попали Imagine Dragons, Билли Айлиш или автором хита «Lalala» Bbno$.

Отец и дочь также анонсировали новую песню «Queen of Drama» и фит большим артистом», имя которого пока держат в секрете.

Чертищев также отреагировал на критику песни, которую в Европарламенте заподозрили в «передаче патриархальных и пророссийских взглядов на мир».

«Мы не особо уловили, в чем там идет пропаганда патриархальной какой‑то истории, потому что мы не затрагивали патриархальные смыслы», — сказал он.