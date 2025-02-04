Марк Стронг сыграет в сериале по «Нейроманту» Уильяма Гибсона

Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Рок-н-рольщик», «Kingsman: Секретная служба») присоединился к постоянному актерскому составу сериала «Нейромант» — адаптации одноименного романа Уильяма Гибсона, пишет Deadline.
Актер появится в шоу вместе с Каллумом Тернером («Властелины воздуха») и Брианой Миддлтон («Аферисты»), которые сыграют главные роли.
Проект, адаптированный для экрана Грэмом Роландом и Дж.Д.Диллардом, рассказывает о сломленном, но выдающемся суперхакере по имени Кейси (Тернер), который оказывается вовлеченным в мир цифрового шпионажа и преступности вместе со своей партнершей Молли (Миддлтон).
Стронг сыграет Армитажа, загадочного работодателя Кейси и Молли. Кроме Тернера и Миддлтон к проекту присоединился Джозеф Ли, который сыграет Хидэо — профессионального телохранителя.
«Нейромант» — совместный проект Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios, а также компании DreamCrew Entertainment, принадлежащей Дрейку. Роланд выступит шоураннером, а Диллард поставит пилотную серию.