Марк Стронг сыграет в сериале по «Нейроманту» Уильяма Гибсона

Актер появится в шоу вместе с Каллумом Тернером («Властелины воздуха») и Брианой Миддлтон («Аферисты»), которые сыграют главные роли.

Проект, адаптированный для экрана Грэмом Роландом и Дж.Д.Диллардом, рассказывает о сломленном, но выдающемся суперхакере по имени Кейси (Тернер), который оказывается вовлеченным в мир цифрового шпионажа и преступности вместе со своей партнершей Молли (Миддлтон).