Джесси Айзенберг не хочет ассоциироваться с Марком Цукербергом: «Он делает сомнительные вещи»

Звезда «Социальной сети» Джесси Айзенберг хотел бы дистанцироваться от образа Марка Цукерберга. Об этом актер рассказал в беседе на BBC Radio 4.

По словам артиста, он не следит за «жизненным путем» главы Meta* отчасти потому, что «не хотел бы искать в себе ассоциации с кем‑то вроде него».

«Это не роль какого‑нибудь гольфиста. Этот парень делает сомнительные вещи: увольняет фактчекеров, убирает меры предосторожности, заставляет уже уязвимых людей чувствовать себя в еще большей опасности», — пояснил Айзенберг.

7 января Марк Цукерберг объявил об отказе Meta от услуг фактчекеров для модерации контента. По его словам, после прошедших выборов настал момент, «чтобы сделать выбор в пользу свободы слова», прежняя система привела к «слишком большому количеству ошибок и цензуры» и была «чрезмерно политически предвзятой».

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года Цукерберг встретился с ним, а корпорация пожертвовала миллион долларов в его инаугурационный фонд. Глава компании также присутствовал на церемонии инаугурации 20 января, которая запомнилась странным жестом Илона Маска.

Комментируя недавние действия прототипа своего персонажа, Айзенберг выразил обеспокоенность его политикой: «Меня это волнует как человека, который читает новости. Это не потому, что я когда‑то играл этого человека в фильме. Просто я обычный человек, и, когда ты читаешь о людях с миллиардами, с деньгами больше, чем у кого‑либо в истории человечества, возникает вопрос: а что они делают с этими средствами? Оказывается, используют их, чтобы заручиться расположением тех, кто пропагандирует ненависть».

Актер подчеркнул, что его мнение основано не на его роли в фильме, а на личных убеждениях. «Я женат на женщине, которая преподает в Нью-Йорке право людям с ограниченными возможностями, и знаю, что ее ученикам станет еще труднее в этом году», — добавил он.