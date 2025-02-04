В Европе появилось первое «официальное» порноприложение на iPhone

В Apple заявили, что «глубоко обеспокоены рисками, которые создают такие приложения с жесткой порнографией для пользователей в ЕС, особенно для детей».

«Это приложение и подобные ему подрывают уверенность потребителей в нашей экосистеме, которую мы строили более 10 лет. Вопреки ложным заявлениям разработчика магазина, мы, безусловно, не одобряем это приложение и никогда не предложим его в нашем App Store. Правда заключается в том, что мы обязаны по требованию Европейской комиссии позволить распространять его через такие платформы, как AltStore и Epic, которые могут не разделять нашей озабоченности безопасностью пользователей», — сказал представитель компании Питер Аджемян.