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В Европе появилось первое «официальное» порноприложение на iPhone

Сегодня в 14:50
Фото: charlesdeluvio/Unsplash

В альтернативном онлайн-магазине приложений AltStore PAL стало доступно первое порнографическое приложение для iOS, пишет The Verge.

Разработчик AltStore PAL Райли Тестут сообщил, что приложение Hot Tub, которое называют безрекламным «браузером контента для взрослых», прошло нотариальную проверку Apple на мошенничество, угрозы безопасности и функциональность. Оно доступно для пользователей AltStore PAL в ЕС с сегодняшнего дня.

В Apple заявили, что «глубоко обеспокоены рисками, которые создают такие приложения с жесткой порнографией для пользователей в ЕС, особенно для детей».

«Это приложение и подобные ему подрывают уверенность потребителей в нашей экосистеме, которую мы строили более 10 лет. Вопреки ложным заявлениям разработчика магазина, мы, безусловно, не одобряем это приложение и никогда не предложим его в нашем App Store. Правда заключается в том, что мы обязаны по требованию Европейской комиссии позволить распространять его через такие платформы, как AltStore и Epic, которые могут не разделять нашей озабоченности безопасностью пользователей», — сказал представитель компании Питер Аджемян.

Как отмечает The Verge, Apple запрещает «явно сексуализированные или порнографические материалы» в своем магазине приложений. В ответ на письмо одного из пользователей о цензуре в App Store Стив Джобс заявил, что Apple несет «моральную ответственность за то, чтобы держать порнографию подальше от айфонов». Глава компании посоветовал тем, кто ищет такие приложения, «купить Android-телефон».

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