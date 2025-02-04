Участие иностранцев в научной работе с россиянами потребует согласия ФСБ

Правительство России одобрило законопроект об обязательном согласовании с ФСБ участия иностранных лиц и организаций в ключевых научных и технологических проектах. Об этом пишут «Ведомости».

Разработкой документа занималось Минобрнауки. Его действие затронет даже российские компании с иностранным участием. Цель — усилить контроль за передачей научных результатов за рубеж, сохраняя при этом «свободу научного творчества».

«Законопроект разработан в целях обеспечения национальных интересов нашей страны, и такое согласование со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствий для ведения организациями научной работы», — пояснил изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Согласно проекту, согласование с ФСБ станет обязательным для иностранных физических и юридических лиц, а также для российских организаций с зарубежными учредителями, участвующих в научных исследованиях, экспериментальных разработках и технологических проектах.

Данные о текущих и планируемых работах будут вносить в единую государственную информационную систему (ГИС). За ее составление будет отвечать Минобрнауки. Уже заключенные договоры о научной и научно-технической деятельности, об экспериментальных разработках, заключенных между российскими научными организациями и вузами (выполняющими работы за счет бюджетных средств) и иностранными научными учреждениями и университетами.

Научные организации и вузы обяжут разместить данные о договорах с иностранцами до 1 декабря 2025 года, если эти соглашения не истекают до этой даты. С 1 марта 2026 года госструктурам придется добавлять туда данные и о планируемых проектах, всем остальным участникам — с 1 сентября 2028 года.

Инициативу поддержали в Курчатовском институте и РАН. Там отметили, что наиболее активное сотрудничество сейчас ведется с учеными из Китая и Индии, а идея соответствует национальным интересам.