Российский моушен-дизайнер снимает ИИ-сериал с Гудковым и Сулим. Первый трейлер уже в сети!

На ютубе вышел трейлер российского ИИ-сериала «После титров» («After Titles»). Дата премьеры проекта пока не называется.
Действие сюжета развивается в антиутопичном городе картонных коробок, в котором все сферы деятельности пришли в упадок и каждая отрасль деградирует. В нем главная героиня работает на телевидении и рекламирует новое доступное жилье в коробках.
Параллельно она воспитывает дочь, но из‑за постоянной занятости на нелюбимой работе у нее нет времени на семью, поэтому девочка живет в мире компьютерных игр. В то время как ее жизнь все больше погружается в суету и борьбу за выживание, главная героиня постепенно начинает верить в то, что сама рассказывает по телевидению, и теряет связь с тем, что действительно важно.
Создателем проекта выступил художник и моушен-дизайнер «Чикен Карри» и «Редакции»* Алексей Зыкин. Роль главной безымянной героини в сериале исполнила начинающая актриса Сандра Шевелкес. В эпизодических ролях снялись Саша Сулим, Александр Гудков, рэпер Дерти Монк и другие.
При создании сериала Алексей Зыкин вдохновлялся работами Corridor Digital. Для реализации своей идеи он использовал нейросети Stable Diffusion, Midjourney, Ebsynth и DaVinci Resolve, а также программы Premier, After Effects и Photoshop.
В разговоре с «Афишей Daily» автор ИИ-сериала рассказал, как выглядел процесс его создания. Сначала Алексей снимал актеров на зеленом фоне, фотографировал их и записывал нужные сцены. Эти материалы он использовал для обучения нейросети, чтобы она могла распознавать, кто есть кто.
Параллельно с этим, чтобы создать уникальный визуальный стиль, он прогонял через нейросети аниме. На основе всех этих данных нейросеть генерировала персонажей, которые стали частью сериала.
* «Редакция» внесена Минюстом в реестр иноагентов.