Российский моушен-дизайнер снимает ИИ-сериал с Гудковым и Сулим. Первый трейлер уже в сети!

Действие сюжета развивается в антиутопичном городе картонных коробок, в котором все сферы деятельности пришли в упадок и каждая отрасль деградирует. В нем главная героиня работает на телевидении и рекламирует новое доступное жилье в коробках.

Параллельно она воспитывает дочь, но из‑за постоянной занятости на нелюбимой работе у нее нет времени на семью, поэтому девочка живет в мире компьютерных игр. В то время как ее жизнь все больше погружается в суету и борьбу за выживание, главная героиня постепенно начинает верить в то, что сама рассказывает по телевидению, и теряет связь с тем, что действительно важно.