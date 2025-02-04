Вышел первый тизер «Фантастической четверки: Первые шаги»

Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнит Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор 2»), а Сью Сторм (Невидимую леди) — Ванесса Кирби, известная по «Короне» и «Миссия невыполнима».