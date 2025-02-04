Вышел первый тизер «Фантастической четверки: Первые шаги»

Marvel Entertainment представила дебютный тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Премьера состоится 25 июля.
Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнит Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор 2»), а Сью Сторм (Невидимую леди) — Ванесса Кирби, известная по «Короне» и «Миссия невыполнима».
Брата Сью Джонни Шторма (он же Человек-факел) сыграет Джозеф Куинн из «Очень странных дел», а звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах исполнит роль Бена Гримма (Существо).
Также в актерский состав ленты вошли Джулия Гарнер («Озарк»), Ральф Айнесон («Ведьма»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла»), Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем») и Наташа Лионн («Покерфейс»)
Ранее президент студии Marvel Кевин Файги рассказал, что действие предстоящего фильма будет происходить в 1960-х годах и не станет частью основной кинематографической вселенной Marvel.
«Это историческая картина. Мы выпустили иллюстрацию, на которой Джонни Шторм летит в воздухе, изображая символ 4, а в углу изображения — городской пейзаж. И многие догадливые зрители заметили, что он не похож на Нью-Йорк, который мы знаем, или на Нью-Йорк, существовавший в 60-е годы в нашем мире», — поделился продюсер.