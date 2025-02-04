В библиотеку в Екатеринбурге вернули книгу спустя 106 лет

В екатеринбургскую библиотеку вернули книгу, просроченную на 106 лет. О необычном возврате рассказали в библиотеке имени Белинского.

Том книги «Внимание и интерес при обучении» под редакцией А. И. Анастастасьева взяли в учреждении в июле 1919 года. Обратно он вернулся 30 января 2024 года, пережив революцию, войны и смену эпох.

Местный житель Анатолий Сидоренко обнаружил том среди семейных реликвий. Внутри сохранился лист с отметкой о взятии издания в июле 1919 года и печатью библиотеки, но сам формуляр с именем оригинального читателя не дошёл до наших дней.

Согласно отметке, родственник мужчины должен был вернуть его через месяц, в августе 1919-го. В это время в городе шли бои Красной и Белой армий, в город как раз зашли большевики и установили власть. Что случилось с тем, кто взял книгу, остаётся загадкой.

Несмотря на почтенный возраст, книга сохранилась в удовлетворительном состоянии. Теперь её внесут в фонд и передадут в отдел редких книг, где она станет частью исторической коллекции.

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«Мы признательны Анатолию Семёновичу за бережное отношение к наследию и честность. Такие истории напоминают, что книги — не просто носители знаний, а живые свидетели эпох», — отметили в пресс-службе «Белинки».