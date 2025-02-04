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Daily Mail: шоу Канье Уэста в Токио могут отменить из‑за появления с голой женой на «Грэмми»

Сегодня в 11:58
Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Канье Уэст может лишиться контракта на 20 млн долларов, по которому должен дать два концерта в Токио, после скандального появления на «Грэмми» с обнаженной женой. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.

«Канье просто ********** [теряет] всякую возможность, которая у него появляется. Трюк с [Бьянкой Цензори] был невероятно жутким и с ужасом встречен в Японии», — рассказал собеседник.

Источник Daily Mail отметил, что японское общество переживает «культурное пробуждение» по отношению к правам женщин, а движение #MeToo там «обладает достаточной силой», поэтому выход Уэста с голой Цензори расценили как «акт принудительного контроля, что совершенно неприемлемо». «Он совсем не понял культурный бэкграунд Японии», — добавил собеседник.

«Он сильно недооценил толерантность японского народа к подобным действиям. Ему больше не рады. Это станет для него большим ударом, потому что он живет в Японии уже около года, почти постоянно, и я думаю, он не ожидал этого», — сказал источник.

Американские коллеги Уэста, с которыми анонимно поговорил Daily Mail, также возмутились выходкой Уэста и Цензори на фоне плакатов с призывами жертвовать тем, кто потерял свои дома во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

«Это было полным неуважением к „Грэмми“. Устраивать выходку на том, что по сути является сбором средств, и в контексте того, что происходит в Лос-Анджелесе, это почти немыслимо глупо, грубо и неправильно. Это ***** [ошибка] огромных масштабов, но все, что интересует Канье в данный момент, это запуск его криптовалюты, а все остальное, похоже, его не интересует», — передает таблоид слова анонимного собеседника.

После церемонии появились слухи, что Уэста и Цензори выгнали оттуда после скандального фотосета. Однако позже вышло опровержение, которое подтвердил рэпер.

Цензори неоднократно выходила на публику в откровенных образах, сопровождая Уэста. В сентябре 2023 года полиция начала расследование из‑за нарушения парой правил общественного поведения после того, как Уэст и Цензори, предположительно, занялись оральным сексом на борту водного такси в Венеции. Рэпер попал на кадры со спущенными штанами, в то время как его спутница находилась между его ног. После этого им запретили арендовать лодки в городе.

Как пишет Daily Mail, Цензори считает себя музой Уэста и верит в его гениальность. У рэпера же диагностировано биполярное расстройство личности.

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