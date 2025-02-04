Российскую сборную по хоккею не допустили на ЧМ-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила Россию до участия в соревнованиях под эгидой организации.
Таким образом, российская сборная пропустит чемпионат мира 2026 года по хоккею, который пройдет в Швейцарии.
Специальный представитель Федерации хоккея России Павел Буре заявил, что организация будет оспаривать это решение IIHF в суде. В Федерации также добавили, что IIHF может пересмотреть свое решение в случае остановки спецоперации.
Решение об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет.