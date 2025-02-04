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В Минцифры предложили создать базу голосов телефонных мошенников

Сегодня в 12:18
Фото: Devin Kaselnak/Unsplash

Министерство цифрового развития предложило распознавать мошеннические звонки при помощи ИИ и предупреждать о них абонента. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст разработанных ведомством антимошеннических поправок.

Согласно тексту законопроекта, операторам связи позволят собирать и хранить голосовые векторы (записи фрагментов звонков) подозреваемых в мошенничестве без их согласия. Данные будут аккумулироваться на единой антифрод-платформе, финансирование которой превысит 6 млрд руб.

Сбор биометрических данных (голосовых векторов) мошенников будет проводиться без их согласия на основании поправок в законы «О связи» и «Об информации». По словам Дмитрия Дырмовского из ЦРТ, эти векторы обезличены и восстановить голос из этих фрагментов будет нельзя.

ИИ-системы будут анализировать звонки в режиме реального времени: искать ключевые слова и сверять голос с базой векторов. При совпадении абонент получит предупреждение о возможном мошенничестве.

Платформа должна объединить данные от органов власти, Центробанка, операторов связи, маркетплейсов и граждан и быть запущена в тестовом режиме уже в 2025 году, а в 2026-м заработать полноценно.

В Минцифры говорят, что пакет поправок еще не готов окончательно, а пункты вроде создания базы номеров мошенников и их голосов пока лишь обсуждаются. Представители ведомства подчеркнули, что инициатива не должна коснуться «обычных граждан»: «Речь идет только о мошенниках <…>, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями».

Представители операторов связи не против такой идеи, но обращают внимание на сложность задачи. «Если речь будет идти о сплошном онлайн-анализе всех телефонных вызовов, то это потребует от операторов масштабных вложений в вычислительную инфраструктуру», — пояснили в «Мегафоне».

Эксперты по кибербезопасности встретили проект более скептично. В «Информзащите» считают, что современные технологии деанонимизации позволяют привязать вектор к конкретному человеку. В ГК «Солар» с этим согласились и предупредили, что в случае утечки злоумышленники могут получить инструмент для массовой генерации аудиодипфейков.

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