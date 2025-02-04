В Великобритании создали «ИИ-бабушку» для борьбы с онлайн-мошенниками

Британская компания O2 представила «ИИ-бабушку» по имени Дейзи для борьбы с интернет-мошенниками, пишет The Guardian.

С преступниками «пожилая женщина» болтает о вязании, рецептах булочек и ночном небе, пока они не приходят в ярость из‑за ее расспросов и бездействия. Задача ИИ-бота «Дейзи» — тратить время людей, которые пытаются ее обмануть.

Так O2 решили показать, что можно сделать с помощью искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, которые стали настолько вездесущими.

Дейзи, притворяющейся 78-летней старушкой, удается вывести правонарушителей на другом конце провода из себя, используя смесь нерешительности, незнания принципов работы компьютеров и желания вспомнить молодые годы.

В одном из звонков, который опубликовала O2, мошенник пытается получить контроль над ее компьютером, заявив, что он переполнен вирусами. Он остается на линии, пока она ищет очки и неуклюже пытается включить машину и найти иконку Internet Explorer.

«Знаете, в мое время у нас не было всей этой технологии. Все было гораздо проще. А как у вас, дорогой?» — говорит она. Мошенник со злостью заявляет, что она специально «беспокоит людей», но что Дейзи отвечает: «Я не хотела бы никого беспокоить. Я просто хочу немного поговорить.»

Во время другого звонка мошенник снова пытается захватить контроль над ее компьютером, но Дейзи затягивает разговор. Она признается, что обычно использует его только для поиска техник вязания и рецептов для булочек с корицей. «Я вижу много вариантов, дорогой. Тут написано: назад, вперед, перезагрузить и, о, что это? Сохранить как. Как найти домашнюю страницу?» — спрашивает она.

Когда третьи мошенники пытаются заставить ее скачать Google Play Store, она отвечает: «Дорогой, вы сказали „выпечка“ [„Pastry“]? Я, наверное, не на той странице». Затем она жалуется, что ее экран стал черным, добавляя, что он «потемнел, как ночное небо». Когда она пытается найти иконку, на которую мошенник просит ее нажать, она говорит: «Я вижу иконку в виде треугольника, но не уверена, правильная ли это. Это может быть кусочек пирога. Знаете, зрение у меня не то, что раньше. Дайте-ка мне немного поморщиться».

Искусственный интеллект «Дейзи» был обучен на реальных звонках мошенников, рассказал директор по маркетингу Virgin Media O2 Симон Валькарсель. «Он точно знает, на какие тактики стоит обращать внимание и какую информацию дать, чтобы держать мошенников на линии и тратить их время», — сказал он.

Для создания бота компания сотрудничала с Джимом Браунингом, «ловцом мошенников», который выкладывает видео, на которых он тратит время преступников, чтобы помешать их схемам.