Тайская принцесса приютила собаку, ставшую известной из‑за траура по погибшему хозяину

Собаку, ставшую популярной в Таиланде благодаря своей неизменной преданности покойному хозяину, приютила одна из принцесс страны, пишет Independent.

Принцесса Сирибха Чудабхорн, племянница нынешнего короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна, сообщила, что приютила Му Дэнга — пса, ставшего знаменитым после того, как его бывший хозяин, бездомный у магазина 7-Eleven, умер в ноябре 2024 года.

Собака продолжала лежать на своем обычном месте и ждала возвращения умершего хозяина. В сети ее сравнили с Хатико — верным псом, который 9 лет ждал возвращения хозяина с работы на станции метро Сибуя в Токио.

Фотографии Му Дэнга попали в соцсети в январе. Сотрудники магазина заявили, что заботятся о собаке, кормят ее, дают ей одеяла и мягкие игрушки. Пса прозвали Хатико из Кората в честь района, в котором он жил.

«Для всех поклонников Му Дэнга, я хочу ввести вас в курс дела, чтобы вы не волновались, не переживали и не задавали вопросов без ответов после всей недавней драмы», — написала принцесса в своем фейсбуке. Она рассказала, что узнала о собаке из видеоролика, в котором сообщество собрало деньги на лечение пса, и подробно описала его проблемы с психическим здоровьем.

«Все мои собаки пережили травмы, будь то жестокое обращение, оставление без хозяина или увечье. Но в случае с Му Дэнгом это тяжелая депрессия», — сказала она. По ее словам, серьезный депрессивный синдром у пса вызван внезапной потерей близкого человека.

«Это состояние, с которым не может справиться разум», — поделилась принцесса, добавив, что она сама живет с подобным состоянием уже почти десять лет.

«Я хочу, чтобы все поняли, что это психическое состояние, если его не понять, может нанести непоправимый ущерб Му Дэнгу как психический, так и физический. В то время как люди способны скрывать свою боль и внешне казаться нормальными, собаки чисты. Они точно показывают, что чувствуют», — добавила она.

Чудабхорн отметила, что не намерена создавать дистанцию между своим новым питомцем и его поклонниками, и пообещала выкладывать фотографии, если люди попросят, и лично привезти Му Дэнга, если посетит город Корат.

Принцесса сообщила, что перед тем, как приютить собаку, она запросила разрешение у магазина 7-Eleven, где она жила, а также у местных властей. После этого животное отвезли в ветеринарную клинику, где оно прошло проверку здоровья, карантин и акклиматизацию.