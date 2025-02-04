45% россиян используют The Sims для борьбы со стрессом

Аналитики провели онлайн-опрос в январе 2025 года. В исследовании участвовали 1238 респондентов, из них 47% мужчин и 53% женщин.

Согласно их ответам, в The Sims хотя бы раз играли больше половины россиян (53%), еще 16% слышали про серию игр, а 12% читали и смотрели контент, связанный с нею.

Серия игр остается не только развлечением, но и инструментом для эмоциональной разгрузки: 45% игроков видят в ней способ поднять настроение, 23% — возможность смоделировать жизнь мечты, 21% ценят возможность играть с друзьями, а 16% называют серию источником популярных мемов и шуток.

Больше всего пользователям нравится создавать персонажей (63%), вымещать на них плохое настроение (54%) и развивать их навыки (37%).

Бойд Вейнрайт из мира The Sims 3 оказался самым любимым персонажем серии, его назвали 22% респондентов. На втором месте — Белла Гот (появляется в каждой части, Городок 1): в любви к ней признались 9% опрошенных. В рейтинг персонажей также вошел муж Беллы Мортимер Гот, которого выбрали 7,4% респондентов. Кроме того, респонденты отметили Вора (5%), Грустного Клоуна и Медведицу Клэр (по 3%).