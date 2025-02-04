45% россиян используют The Sims для борьбы со стрессом

45% россиян использовали The Sims как антистресс-терапию. Об этом говорят результаты исследования платформы «Дзен», с которыми ознакомилась «Афиша Daily».
Аналитики провели онлайн-опрос в январе 2025 года. В исследовании участвовали 1238 респондентов, из них 47% мужчин и 53% женщин.
Согласно их ответам, в The Sims хотя бы раз играли больше половины россиян (53%), еще 16% слышали про серию игр, а 12% читали и смотрели контент, связанный с нею.
Серия игр остается не только развлечением, но и инструментом для эмоциональной разгрузки: 45% игроков видят в ней способ поднять настроение, 23% — возможность смоделировать жизнь мечты, 21% ценят возможность играть с друзьями, а 16% называют серию источником популярных мемов и шуток.
Больше всего пользователям нравится создавать персонажей (63%), вымещать на них плохое настроение (54%) и развивать их навыки (37%).
Бойд Вейнрайт из мира The Sims 3 оказался самым любимым персонажем серии, его назвали 22% респондентов. На втором месте — Белла Гот (появляется в каждой части, Городок 1): в любви к ней признались 9% опрошенных. В рейтинг персонажей также вошел муж Беллы Мортимер Гот, которого выбрали 7,4% респондентов. Кроме того, респонденты отметили Вора (5%), Грустного Клоуна и Медведицу Клэр (по 3%).
Любимым типом контента по видеоигре россияне назвали короткие смешные ролики (30,5%) и мемы (29%), а также тесты по мотивам симулятора (15%). Еще 7% читают новости о проекте, а 6% — длинные статьи с лайфхаками или пасхалками.
Большинство игроков (52%) пользовались чит-кодами для фарма валюты в симуляторе жизни. Еще 9% респондентов отметили, что чит-коды помогали им строить или разрушать здания, а 7% — отключить режим старения.
Наиболее популярным оказался motherlode (59%), дающий игровую валюту. 17% опрошенных назвали любимым чит-код sims.fill_all_commodities, который удовлетворяет потребности всех персонажей. Еще 12% отметили чит-код rosebud, который дает персонажу игровую валюту.
Среди любимых городов из вселенной The Sims россияне называли Сансет-Вэлли (32%), Мунлайт-Фолз (11%) и Исла-Парадисо (10%). Еще в рейтинг вошли Твинбрук, Бриджпорт (по 8%), Аппалуза-Плейнс и Верона (по 4%).
31 января Electronic Arts перевыпустила первые две части The Sims в игровых маркетплейсах. Переиздания адаптировали для современных операционных систем, в их состав также включили ряд дополнений, ранее продававшихся отдельно.