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Россиянка Теона Дольникова вошла в команду Патрисии Каас на французском шоу «Голос»

Сегодня в 10:53
Фото: @teonadolnikova

Экс-вокалистка группы «Слот» Теона Дольникова стала участницей 14-го сезона французского музыкального шоу «Голос».

На этапе слепых прослушиваний она спела композицию «Halo» Бейонсе, и к ней повернулись все четыре члена жюри: Патрисия Каас, Zaz, Vianney и Флоран Паньи.

Звезды боролись за Дольникову, чтобы она попала в команду именно к ним, но настойчивее всего была Патрисия Каас. В итоге россиянка выбрала именно ее.

В своих соцсетях Дольникова пообещала позже рассказать всю историю того, как она попала на шоу, и поблагодарила за поддержку семью и друзей.

Помимо музыки, Дольникова занимается актерской деятельностью. Так, в 2003 году она получила премию «Золотая маска» за роль Эсмеральды в постановке «Notre-Dame de Paris» театра «Московская оперетта». Она также озвучивает Эмили в российском дубляже сериала «Эмили в Париже».

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