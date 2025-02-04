Россиянка Теона Дольникова вошла в команду Патрисии Каас на французском шоу «Голос»

На этапе слепых прослушиваний она спела композицию «Halo» Бейонсе, и к ней повернулись все четыре члена жюри: Патрисия Каас, Zaz, Vianney и Флоран Паньи.

Звезды боролись за Дольникову, чтобы она попала в команду именно к ним, но настойчивее всего была Патрисия Каас. В итоге россиянка выбрала именно ее.