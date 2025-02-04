Бенедикт Камбербатч признался, что жалеет о своей роли в «Образцовом самце-2»

«Мне приходилось часто извиняться за это. Об этом сложно говорить. Я люблю эту группу людей, и мне выпал шанс стать частью чего‑то, что в первый раз было культовым, и я был его большим поклонником. Но все усложнилось, все было неправильно понято, и я расстроил людей. Я уважаю это, поэтому, наверное, сейчас я бы не стал этого делать», — рассказал актер.