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Бенедикт Камбербатч признался, что жалеет о своей роли в «Образцовом самце-2»

Сегодня в 10:28
Фото: Paramount

В ролике Variety «Know Their Lives» Бенедикт Камбербатч поделился сожалениями о своей неоднозначной роли в фильме Бена Стиллера «Образцовый самец-2». В комедийном сиквеле, провалившемся в прокате, звезда «Доктора Стрэнджа» сыграл небинарную модель по имени Олл.

«Мне приходилось часто извиняться за это. Об этом сложно говорить. Я люблю эту группу людей, и мне выпал шанс стать частью чего‑то, что в первый раз было культовым, и я был его большим поклонником. Но все усложнилось, все было неправильно понято, и я расстроил людей. Я уважаю это, поэтому, наверное, сейчас я бы не стал этого делать», — рассказал актер.

Роль Камбербатча в «Образцовом самце-2» вызвала негативную реакцию, как только в сети появился трейлер комедии. Активисты ЛГБТ* призывали зрителей не смотреть фильм из‑за роли Камбербатча, а одна онлайн-петиция призывала бойкотировать картину.

«Персонаж Камбербатча явно изображен как карикатурная насмешка над андрогинами/трансами/небинарными личностями. Это современный эквивалент блэкфейса для представления меньшинства. <…> Наняв цисгенного актера на роль небинарного человека в явно негативном ключе, фильм поддерживает вредные и опасные представления о квирах в целом», — сказано в петиции.

В 2022 году Камбербатч признался своей коллеге по фильму Стиллера Пенелопе Крус, что «вокруг роли было много споров, что вполне понятно сейчас».

«В нынешнюю эпоху мою роль никогда бы не исполнил никто другой, кроме трансгендерного актера. Но я помню, что в то время я не думал об этом в таком ключе, и это было скорее о двух динозаврах, двух гетеронормативных клише, не понимающих этот новый разнообразный мир. Но это немного подпортило впечатление», — поделился актер.

В прошлых интервью Стиллер признавался, что провал «Образцового самца-2» в прокате был «не самым приятным опытом», а в прошлом году в подкасте Дэвида Духовны «Fail Better» он сказал, что катастрофические результаты стали для него ударом.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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