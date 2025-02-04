Киллер Майк подал в суд на охранников «Грэмми» за задержание в 2024 году

Рэпер Киллер Майк подал в суд на частные охранные фирмы, которые работали на «Грэмми-2024», после того как его арестовали на церемонии, пишет Variety.

После получения трех наград на прошлогодней церемонии Майка задержала охрана, а затем арестовала полиция Лос-Анджелеса за мелкое хулиганство при попытке пройти на красную ковровую дорожку. Спустя несколько часов артиста освободили из‑под стражи.

Согласно иску, Майк подал в суд на S&S Labor Force, Inc. и JRM Private Security за ложный арест, нападение и побои. Сооснователь Run the Jewels утверждает, что у них не было «никаких законных полномочий» задерживать его и «никаких оснований» подозревать его в каком‑либо преступлении.

«Несмотря на многочисленные попытки истца прояснить свою личность и цель нахождения в охраняемой зоне, а также на его прямую необходимость попасть на красную ковровую дорожку для запланированных публичных выступлений и фотосъемки, ответчики отказали истцу в движении вперед», — говорится в иске.

«Когда истец попытался покинуть зону, ответчики применили к нему физическое насилие, чтобы помешать ему уйти, схватив его за руку и приказав оставаться на месте», — сказано в заявлении.

В иске отмечается, что прокуратура Лос-Анджелеса «отказалась от возбуждения уголовного дела или предъявления обвинений» Майку после стычки, таким образом «признав, что Майк не совершал никаких преступных действий».