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Киллер Майк подал в суд на охранников «Грэмми» за задержание в 2024 году

Сегодня в 10:10
Фото: Jason Armond/Los Angeles Times via Getty Images

Рэпер Киллер Майк подал в суд на частные охранные фирмы, которые работали на «Грэмми-2024», после того как его арестовали на церемонии, пишет Variety.

После получения трех наград на прошлогодней церемонии Майка задержала охрана, а затем арестовала полиция Лос-Анджелеса за мелкое хулиганство при попытке пройти на красную ковровую дорожку. Спустя несколько часов артиста освободили из‑под стражи.

Согласно иску, Майк подал в суд на S&S Labor Force, Inc. и JRM Private Security за ложный арест, нападение и побои. Сооснователь Run the Jewels утверждает, что у них не было «никаких законных полномочий» задерживать его и «никаких оснований» подозревать его в каком‑либо преступлении.

«Несмотря на многочисленные попытки истца прояснить свою личность и цель нахождения в охраняемой зоне, а также на его прямую необходимость попасть на красную ковровую дорожку для запланированных публичных выступлений и фотосъемки, ответчики отказали истцу в движении вперед», — говорится в иске.

«Когда истец попытался покинуть зону, ответчики применили к нему физическое насилие, чтобы помешать ему уйти, схватив его за руку и приказав оставаться на месте», — сказано в заявлении.

В иске отмечается, что прокуратура Лос-Анджелеса «отказалась от возбуждения уголовного дела или предъявления обвинений» Майку после стычки, таким образом «признав, что Майк не совершал никаких преступных действий».

«Ответчики знали или при проявлении разумной осмотрительности должны были знать, что по закону не было никаких оснований для задержания или применения чрезмерной силы против истца на церемонии вручения премии „Грэмми“, призванной почтить его творчество. Несмотря на это, ответчики произвели ложный арест и незаконно лишили истца свободы», — гласит документ.

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