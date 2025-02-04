Канье Уэст отреагировал на слухи, что его и Бьянку Цензори выгнали с «Грэмми»

Канье Уэст отреагировал на слухи, что его и Бьянку Цензори выгнали с церемонии «Грэмми-2025».
Рэпера и его супругу раскритиковали за выход на красной дорожке, на которой Бьянка появилась сначала в меховой шубе, а затем сбросила ее и продемонстрировала абсолютно прозрачное платье.
Тогда Page Six сообщил, что Йе и Цензори выпроводили с премии в сопровождении полицейских, так как у них не было приглашения. Позже таблоид удалил эту информацию. TMZ написал, что все же у пары было приглашение, а рэпер сам решил покинуть «Грэмми» после прохода по красной дорожке.
Уэст в своих соцсетях заявил, что слух о том, что его и Цензори выгнали с «Грэмми», пустил американский журналист и бывший ведущий CNN Дон Лемон. Рэпер опубликовал его снимок и написал: «Это тот самый придурок, который пустил слух, что меня и мою жену выгнали с „Грэмми“».
Журналист отреагировал на обвинение рэпера. «Прежде всего, Канье… Йе, как бы тебя ни звали. Я не распространял слухи о том, что тебя выгнали с „Грэмми“. На самом деле, я их опроверг. Я видел [на церемонии] кого‑то из твоей команды, кто попросил меня исправить это, потому что об этом уже везде писали», — отметил Лемон.