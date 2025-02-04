Джеймс Нортон и Пэдди Консидайн снимутся в фильме Гая Ричи «Жена и пес»

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Джеймс Нортон («Джой»), Пэдди Консидайн («Дом дракона») и Пип Торренс («Корона») пополнили актерский состав нового фильма Гая Ричи. Об этом сообщает Deadline.

Актеры сыграют в фильме «Жена и пес», в котором уже задействованы Космо Джарвис, Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс.

Сюжет держится в секрете, но проект описывают как «возвращение к красочному предательскому миру британской аристократии, который Ричи исследовал в фильме и сериале „Джентльмены“».