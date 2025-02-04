Джеймс Нортон и Пэдди Консидайн снимутся в фильме Гая Ричи «Жена и пес»

Вчера / 17:10
Вышел трейлер «Пункта назначения-6»
Сегодня / 08:59
Вышел трейлер третьей части шестого сезона «Кобры Кай»
Сегодня / 08:10
«Вопрос жизни и смерти»: вышел тизер сериала «Между нами химия» от продюсеров «Чик»
Сегодня / 07:44
EW показал новые кадры из «The Last of Us», а Дракманн рассказал об отличиях Эбби в игре и сериале
Сегодня / 06:57
На Нила Геймана подали в суд за многолетнее сексуализированное насилие
Сегодня / 06:13
Рис Иванс сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Ради всего человечества»
Сегодня / 23:05
Брат Билли Айлиш призвал ее поклонников не ссориться с фанатами других артистов из‑за «Грэмми»
Сегодня / 22:30
Харрис Дикинсон может сыграть Циклопа в ребуте «Людей Х»
Сегодня / 21:50
Дейв Франко и Питер Динклейдж сыграют в комедии «The Shitheads»
Сегодня / 21:11
Автор «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет пилотный эпизод новой «Баффи — истребительницы вампиров»
Вчера / 20:18
Джон Литгоу и Джеффри Раш появились в тизере-трейлере фильма «Обитель смерти»
Вчера / 19:46
В Великобритании заработал первый рехаб для подростков, зависимых от вейпа
Вчера / 19:19
Зак Эфрон снимется с Уиллом Ферреллом в новой комедии Николаса Столлера
Вчера / 18:40
Кейт Бланшетт пожаловалась на отсутствие перемен после начала движения #MeToo
Вчера / 18:08
Сильвестр Сталлоне стал инвестором ИИ-платформы для генерации креативных киноконцепций
Вчера / 17:58
Замминистра иностранных дел Афганистана уехал из страны после критики запрета на образование девочек
Вчера / 17:44
В Чехии бобры построили плотины, опередив местные власти
Вчера / 17:22
Стал известен лонг-лист номинантов на премию «Ника». В нем почти 70 фильмов
Вчера / 17:11
Евросоюз приступил к исполнению закона об ограничении ИИ
Вчера / 16:07
Французского режиссера Кристофа Ружжия осудили за домогательства к 12-летней актрисе
Вчера / 15:38
Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году
Вчера / 15:16
Москвичи запустили петицию против реконструкции цирка на проспекте Вернадского
Вчера / 14:49
«Пятерочка» запустила коллаборацию с Atomic Heart — фанаты уже получили первые призы
Вчера / 14:42
Между Россией и КНДР построят автомобильный мост
Вчера / 14:13
Лука Гуаданьино хочет экранизировать роман Томаса Манна
Вчера / 14:06
Журналистка извинилась за неуважительное интервью с Бэбифейсом на церемонии «Грэмми»
Вчера / 13:55
Дом-книжку на Новом Арбате собираются снести
Вчера / 13:10
Хидэо Кодзима похвалил хоррор «Я видел свет телевизора»

Джеймс Нортон и Пэдди Консидайн снимутся в фильме Гая Ричи «Жена и пес»

Сегодня в 09:47
Фото: Head Gear Films

Джеймс Нортон («Джой»), Пэдди Консидайн («Дом дракона») и Пип Торренс («Корона») пополнили актерский состав нового фильма Гая Ричи. Об этом сообщает Deadline.

Актеры сыграют в фильме «Жена и пес», в котором уже задействованы Космо Джарвис, Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс.

Сюжет держится в секрете, но проект описывают как «возвращение к красочному предательскому миру британской аристократии, который Ричи исследовал в фильме и сериале „Джентльмены“».

Сценарий «Жена и пес» написал сам Ричи, который также выступает режиссером и продюсером вместе с Айваном Аткинсоном и Джоном Фридбергом из Black Bear. Исполнительными продюсерами проекта стали Тедди Шварцман и Майкл Хаймлер.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами