Вышел трейлер третьей части шестого сезона «Кобры Кай»

Netflix представил первый трейлер третьей заключительной части шестого и финального сезона «Кобры Кай». Премьера сериала состоится 13 февраля.

В новом трейлере появляются все легенды и молодые воины «Кобры Кай», а также обещание вернуться к событию, с которого, как зловеще отмечают мастера боевых искусств Уильям Забка и Ральф Макио, «все началось»: турниру по каратэ среди юношей до 18 лет из фильма «Малыш-каратист» 1984 года.

Сериал рассказывает о взаимоотношениях Джонни и Дэниела спустя годы после выхода «Малыша-каратиста», когда оба управляют конкурирующими додзюцу. В актерский состав также вошли Мартин Коув, Томас Иэн Гриффит, Шоло Маридуэнья, Джейкоб Бертран, Мэри Маусер и Таннер Бьюкенен.